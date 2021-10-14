Посольство Узбекистана заявило об амнистии в РФ для 158 тысяч граждан республики

CentralAsia (UZ) - 158 тысяч депортированных граждан Узбекистана получили «миграционную амнистию» в России. Это значит, что для них отменен запрет на въезд. Об этом сообщается на сайте посольства страны.

Амнистия не распространяется на тех граждан Узбекистана, кто был депортирован из России по решению суда.

Кроме этого, 10 тысяч граждан Узбекистана смогут приехать на работу в Россию, оформив патенты на трудовую деятельность до прибытия в страну.

«Этот механизм позволит значительно сократить срок оформления разрешения на работу, расходы за которые будет нести российские работодатели», – говорится в сообщении.

Ранее российские власти заявляли о нехватке иностранных рабочих. Об этом, в частности, говорил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. По его словам, в столице не хватает порядка 200 тысяч трудовых мигрантов. А мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что отъезд трудовых мигрантов из России стал одной из причин роста инфляции.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что Россия объявила "миграционную амнистию" для 150 тысяч граждан Узбекистана и 150 тысяч граждан Таджикистана. Она распространяется только на тех, кто был выдворен из страны по решению МВД, отметил Коженов.

"Известия" со ссылкой на МВД сообщали, что за первый квартал текущего года из России депортировали 1345 иностранцев. За аналогичный период прошлого года из России выслали 1139 человек.

Российские власти неоднократно говорили, что в стране не хватает трудовых мигрантов. В ближайшие два года только на российские стройки необходимо привлечь 5 миллионов трудовых мигрантов, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Въезд мигрантов запретили в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. В марте 2021 года завозить рабочих разрешили компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 млрд рублей. Однако, как сообщал тогда Ягодный союз, критерии не подходят для большинства участников отрасли.

В мае лимиты для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана сняли, но и это практической пользы не принесло: завоз по-прежнему возможен только авиатранспортом.

Министерство и «Российские железные дороги» летом обсуждали запуск чартерных поездов для того, чтобы ввозить в Россию иностранных мигрантов для нужд агропромышленного комплекса.