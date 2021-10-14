Узбекистан вновь заявил, что не планируют размещать на своей территории подразделения США

CentralAsia (UZ) - Руководитель информационной службы Министерства обороны Узбекистана Бахром Зульфикаров сообщили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, передают СМИ.

«По моим данным, Узбекистан не получал предложение на размещение на своей территории антитеррористических сил Соединенных Штатов и не планирует подобные шаги, так как это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны», — сказал Зульфикаров.

Ранее издание Politico, ссылаясь на источники в Конгрессе США, сообщило о том, что представители Пентагона будут обсуждать возможность размещения контртеррористических сил США в Узбекистане. По информации издания, вашингтонская администрация уже несколько месяцев ведет подобные переговоры с Узбекистаном и другими странами, граничащими с Афганистаном, который в настоящее время находится под контролем радикального движения «Талибан».