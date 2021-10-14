экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане по одной дозе вакцины от коронавируса получили более 23 млн. человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли 227 394 человека, сообщает Минздрав РУз.

Первую дозу вакцины получили 86 804, вторую - 69 522, третью - 71 068 человек.

До сегодняшнего дня в Узбекистане в целом вакцинированы 23 183 452 человека, из которых 12 500 946 получили первую дозу вакцины, 7 313 544 - вторую и 3 368 962 - третью дозу вакцины.

По числу использованных доз вакцины с начала вакцинации в республике на первом месте Ферганская область (2 480 389), затем следуют Андижанская (2 438 147) и Наманганская (2 429 167) области.

Новости по теме:

print
  • В сентябре Центробанк Монголии приобрел две тонны драгметаллов
  • Узбекистан вновь заявил, что не планируют размещать на своей территории подразделения США
  • Из-за дефицита микросхем UzAuto Motors вынуждена хранить автомобили на продуктовых складах


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com