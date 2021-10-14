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В Узбекистане к выборам президента запустили медиахолл

CentralAsia (UZ) -  Презентация новой площадки прошла 14 октября в Ташкенте. Проект международного медиахолла разработан совместно с НАЭСМИ, движением «Юксалиш» и Союзом молодежи Узбекистана.

Ожидается, что здесь будут проходить брифинги, пресс-конференции, встречи с представителями политических партий, государственных и общественных организаций, международными наблюдателями и другие мероприятия.

«Медийная платформа будет содействовать обеспечению открытости и прозрачности процессов на заключительном этапе избирательной кампании, созданию равных условий и возможностей для представителей СМИ в получении достоверной информации не только о выборных процессах, но и в целом о трансформации в Узбекистане за последние пять лет», - сообщили в НАЭСМИ.

Медиахолл, расположенный в здании Дворца творчества молодежи, продолжит свою работу до 26 октября 2021 года. Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября.

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