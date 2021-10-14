Из-за дефицита микросхем UzAuto Motors вынуждена хранить автомобили на продуктовых складах

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане почти готовые автомобили дожидаются поставок микросхем. На заводе для них больше нет места, сообщили местные СМИ.

В Telegram-каналах распространилось видео, где автовозы с автомобилями Chevrolet Lacetti заезжают на склад муки. В компании UzAuto Motors прокомментировали ситуацию.

По данным компании, каждый день на заводе Асаки выпускаются 250−300 автомобилей Lacetti. Однако сейчас их невозможно отправить потребителям из-за продолжающейся нехватки электронных компонентов.

Отсутствие даже одной детали означает, что какая-либо система автомобиля — например, подушки безопасности — не будет работать, отметили в UzAuto Motors. Поэтому почти завершённые автомобили отправляются на склад.

Поскольку места для готовых машин на заводе закончились, компания договорилась с «Уздонмахсулот» о временном хранении машин на территории последней.

Как только поступит новая партия электронных деталей, их установят на автомобили и передадут покупателям, заверяют в компании.

С начала года мировая экономика столкнулась с дефицитом полупроводников. Не остались в стороне от проблем и автопроизводители — так, в числе прочих «АвтоВАЗ» начал выпускать машины без магнитол, а GM приостановила работу заводов в США.

Проблема с микросхемами затронула и Узбекистан — ещё в начале марта UzAuto предупредила о задержке с поставкой автомобилей. Компания получает чипы воздушным транспортом и устанавливает их на заготовки автомобилей.

Из-за нехватки электронных деталей, а также обновления производственной платформы, летом производство автомобилей резко упало — в августе завод выпустил всего два Lacetti.

На покупку выстроились многотысячные очереди. По данным бота Uzavtosavdo, на 14 октября очередь за Lacetti составляет 37 080.