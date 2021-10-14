экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Устроившего стрельбу в вузе в Перми арестовали. Видео
Предыстория: Стрельба в пермском университете. Фото и видео

CentralAsia (CA) -  Дзержинский районный суд на выездном заседании в больнице заключил под стражу студента, которого задержали после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Арестован на два месяца, до 13 декабря», - рассказала собеседница агентства, добавив, что студенту было предъявлено обвинение.

По информации суда, студент был допрошен в статусе обвиняемого, на допросе он признал вину. В ходе судебного заседания возражений от обвиняемого не поступало.

В пресс-службе суда уточнили, что студент будет лечиться амбулаторно в СИЗО. «Будет содержаться в следственном изоляторе в условиях амбулаторного лечения», - рассказала собеседница агентства.

Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании он оказал сопротивление, был ранен, а потом госпитализирован.

Все это время медики оказывали ему помощь, и теперь его самочувствие позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера молодому человеку предъявили обвинение.

Против Бекмансурова возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

print
  • Рахмон и Макрон открыли в Париже выставку об истории Таджикистана – самую крупную в Европе
  • Путин встретится с руководителями спецслужб стран СНГ
  • Появилось новое видео с моментом ДТП с машиной Собчак


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com