Устроившего стрельбу в вузе в Перми арестовали. Видео

CentralAsia (CA) - Дзержинский районный суд на выездном заседании в больнице заключил под стражу студента, которого задержали после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Арестован на два месяца, до 13 декабря», - рассказала собеседница агентства, добавив, что студенту было предъявлено обвинение.

По информации суда, студент был допрошен в статусе обвиняемого, на допросе он признал вину. В ходе судебного заседания возражений от обвиняемого не поступало.

В пресс-службе суда уточнили, что студент будет лечиться амбулаторно в СИЗО. «Будет содержаться в следственном изоляторе в условиях амбулаторного лечения», - рассказала собеседница агентства.

Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании он оказал сопротивление, был ранен, а потом госпитализирован.

Все это время медики оказывали ему помощь, и теперь его самочувствие позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера молодому человеку предъявили обвинение.

Против Бекмансурова возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.