Исследование показало эффективность «Спутника Лайт» как бустерной дозы

CentralAsia (CA) - В Аргентине при поддержке РФПИ провели первое в мире исследование комбинирования вакцин, рассказал Российский фонд прямых инвестиций.

«Спутник Лайт» (первая часть вакцины «Спутник V») и Moderna помогают другим вакцинам как вторые инъекции (бустеры) стимулировать более сильный иммунный ответ на коронавирус», — говорится в сообщении фонда в Twitter.

BREAKING | RDIF: World's 1st combo study in Argentina, supported by RDIF, showed that Sputnik Light (1st shot of #SputnikV) & Moderna vaccines helped other vaccines as 2nd shots/boosters by inducing stronger immune response vs #COVID. AZ/Sputnik Light combo showed great results. pic.twitter.com/zupkVoQLFV — Sputnik V (@sputnikvaccine) October 14, 2021

Там добавили, что отличный результат также показало сочетание AstraZeneca/ «Спутник Лайт».

Накануне РФПИ сообщал, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» в качестве бустера показывает эффективность до 83% против заражения штаммом дельта и более 94% — против госпитализации. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что бустирование «Спутником Лайт» может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода.

Сейчас в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Также Минздрав зарегистрировал «ЭпиВакКорону-Н» — в ней то же действующее вещество, что и в «ЭпиВакКороне», но синтезируются они по-разному.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.