Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19

CentralAsia (CA) - Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что в конечном итоге не будет делать вакцину против COVID-19, передает Notimérica.

Согласно данным издания, до этого бразильский лидер заявлял, что станет «последним бразильцем», который получит прививку.

«Я решил не делать прививку. Я смотрю на новые исследования, у меня и так самый высокий уровень иммунизации, зачем мне делать прививку? Это то же самое, что поставить 10 реалов на лотерею, чтобы выиграть два. Это бессмысленно», - сказал президент.

Болсонару также решительно выступает против санитарных пропусков, которые выдаются тем, кто прошел вакцинацию, и требуются в некоторых крупных городах Бразилии для доступа в определенные общественные места.

«Для меня свобода превыше всего. Если гражданин не хочет делать прививки, это его право, и точка», - сказал Болсонару.

Почти 100 миллионов из 213-миллионного населения Бразилии полностью привиты от COVID-19, еще 50 миллионов получили первую дозу вакцины. Отмечается, что на прошлой неделе страна превысила отметку в 600 тысяч смертей от коронавируса, заняв второе место в мире после США.

Отметим, президент Бразилии с самого начала пандемии неоднократно игнорировал призывы экспертов, отказавшись носить маску и выступая против применения мер изоляции. Он неоднократно заявлял, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии называл болезнь «небольшим гриппом».

Болсонару также разрешил иностранцам полеты в страну, несмотря на распространение вируса. За это бразильские профсоюзы подали в суд на президента. В марте прошлого года Болсонару оштрафовали за отсутствие маски в общественном месте во время митинга, а спустя несколько дней он заразился коронавирусом.

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