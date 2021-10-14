Президент Узбекистана принял участие в саммите Евразийского экономического союза

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, сообщает пресс-службы главы государства.

В мероприятии, прошедшем под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Кубы – страны-наблюдателя при ЕАЭС Мигель Бермудес и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В повестку дня заседания вошли вопросы дальнейшего углубления многостороннего экономического партнерства, а также продвижения практического взаимодействия по таким приоритетным направлениям, как торговля, промышленная кооперация, развитие транспортно-транзитного потенциала, продовольственная безопасность, цифровизация, «зеленая» экономика и другие сферы.

Глава государства в своем выступлении обозначил приоритеты развития взаимовыгодного сотрудничества с ЕАЭС, участники которого являются естественными торговыми и экономическими партнерами Узбекистана.

Отмечено, что Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества в создании межрегиональных цепочек добавленной стоимости за счет углубления промышленной кооперации. Новые возможности для этого откроет ежегодное проведение в Ташкенте промышленного форума «Иннопром – Центральная Азия».

Президент страны указал на важность совершенствования сети транспортных коридоров и логистической инфраструктуры как ключевого фактора устойчивого развития национальных экономик.

Он пригласил присоединиться к запускаемому Узбекистаном совместно с Россией и Казахстаном проекту «Агроэкспресс», призванному обеспечить быструю взаимную доставку востребованных товаров.

Учитывая особую актуальность вопросов обеспечения продовольственной безопасности, лидер Узбекистана отметил важность консолидации усилий и поиска новых точек взаимодействия в этой сфере путем разработки совместной Программы сотрудничества.

Президент Узбекистана призвал страны-партнеры принять активное участие в совместных проектах создания зоны экологических инноваций и технологий в Приаралье, а также пригласил на Международный форум по «зеленой» энергетике, который пройдет в сентябре будущего года в городе Нукусе.