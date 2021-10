В Бейруте проходят акции протеста

CentralAsia (CA) - Сторонники ливанской военизированной группировки «Хезболла» устроили акцию протеста, после того как суд отклонил жалобу на судью, расследовавшего взрыв в порту Бейрута, передает Deutsche Welle.

Согласно данным издания, перестрелка началась, когда люди, направлявшиеся на акцию протеста, организованную группами «Хезболла» и «Амаль», проходили через христианский район Айн-эль-Ремманех в Бейруте. Протестовавшие требовали отстранения судьи Тарека Битара, который вел дело о взрывах в порту Бейрута в 2020 году.

Clashes in Lebanon, #Beirut between Amal and Hezbollah supporters and Lebanese army#Lebanon pic.twitter.com/Qqd9BkaqG9 — cristiano tinazzi (@tincazzi) October 14, 2021

⭕"الميادين": الجيش اللبناني يقفل كل الطرقات المؤدية إلى عين الرمانة



⭕ "الوطنية للإعلام": التوتر يسود الشارع العريض في عين الرمانة وسط اطلاق رشقات نارية متقطعة وقذائف B7



⭕"المنار": تجدد إطلاق النار الكثيف في منطقة الطيونة



*الفيديو لانتشار مسلحين من حزب الله pic.twitter.com/Y2Z4VLgkky — جنوبية | Janoubia (@janoubia_news) October 14, 2021

«Когда протестующие шли к Дворцу правосудия, они были обстреляны в районе Таюна», - говорится в заявлении армии.

Street fighting erupted in #Beirut, #Hezbollah members in the crowd opened fire. Over time, clashes with the security forces turned into full-fledged clashes with the use of sniper rifles and RPGs, at the moment 6 people have died, another 60 are injured.#Lebanon pic.twitter.com/iWA7A9nRlz — Islamic World Update (@islamicworldupd) October 14, 2021

Gunfire and clashes in #Beirut as Hezbollah and Amal protest against the judge in blast inquiry. Lebanese Red Cross saying 2 dead #Lebanon pic.twitter.com/Us7qEnK1Nr — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) October 14, 2021

Отмечается, что рядом с местом проведения акции протеста прозвучало два взрыва, использовались гранатометы, после чего люди побежали в укрытия. По городу разнесся вой сирен машин скорой помощи, а ливанская армия развернула патрули для поиска виновных.

В результате погибли по меньшей мере три человека и 12 получили ранения, у восьмерых из них огнестрельные ранения.

#BREAKING #LEBANON



?LEBANON : ONGOING CLASHES IN #BEIRUT AROUND THE JUSTICE PALACE AMID A PROTEST FOR HEZBOLLAH, AMAL SUPPORTERS !



It’s not certain who is shooting but these areas are inhabited with a majority of Lebanese Forces' supporters.#BreakingNews #Video #Shooting pic.twitter.com/dxp35h7dY7 — loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 14, 2021

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал жителей к спокойствию, а также приказал военным арестовать виновных в стрельбе.

Микати призвал жителей «не втягиваться в гражданские беспорядки».

Напомним, 4 августа в Ливане почтили память погибших при взрыве в порту Бейрута.