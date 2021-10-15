Rio Tinto заявляет, что COVID-19 увеличивает задержки и затраты на медный проект в Монголии

CentralAsia (MNG) - В пятницу компания Rio Tinto PLC сообщила, что разработка подземных работ на медном руднике Оюу-Толгой в районе Южного Гоби Монголии по-прежнему существенно сдерживается ограничениями, связанными с Covid-19, и что расходы, связанные с задержками пандемии, растут.

Горнодобывающая компания № 2 в мире по рыночной стоимости теперь ожидает, что первая устойчивая добыча в рамках этого проекта появится не раньше января 2023 года, в отличие от более раннего прогноза на октябрь 2022 года. Помимо неудач, связанных с пандемией, некоторые части проекта задерживаются из-за того, что его владельцы по словам Rio Tinto, не утвердила дополнительных средств, необходимых для развития.

Затраты на расширение рудника со временем резко выросли и вызвали трения между двумя компаниями. Правительству Монголии принадлежит 34% акций проекта Оюу-Толгой, а остальное — Turquoise, владеющая контрольным пакетом акций Rio.

По оценкам Rio Tinto, ввод в эксплуатацию третьего и четвертого стволов на объекте будет отложен примерно на девять месяцев из-за ограничений, связанных с пандемией, включая трудности с доставкой экспертов на рудник. Влияние на стоимость проекта дополнительных ограничений, связанных с Covid-19, до конца сентября 2021 года оценивается в 140 миллионов долларов, говорится в ежеквартальном операционном отчете Rio Tinto.

Оюу-Толгой — одно из крупнейших известных месторождений меди и золота в мире. Предприятие под руководством Rio Tinto планирует построить обширную сеть подземных туннелей на участке, где оно уже построило карьер, чтобы превратить его в одно из крупнейших в мире предприятий по добыче меди.

Однако реализация проекта неоднократно откладывалась не только из-за Covid-19, но и из-за переговоров с правительством Монголии о том, как разделить прибыль от рудника.

Добыча меди на существующем карьере Оюу-Толгой выросла на 16% в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом год назад, так как предприятие стремилось исправить геотехнические проблемы в первом полугодии, несмотря на сокращение рабочей силы из-за необходимости. Covid-19, говорится в операционном отчете Rio Tinto.

В то время как транспортировка медного концентрата в Китай из Монголии возобновилась, форс-мажор, объявленный в отношении поставок с 30 марта, остается в силе из-за неопределенности в перемещении товаров через границу Монголии и Китая, сообщает Rio Tinto.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с властями Монголии и Китая и нашими клиентами, чтобы управлять риском сбоев в цепочке поставок», - говорится в сообщении.

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