Монгольские заключенные борются за золото ЧМ по шахматам

CentralAsia (MNG) - Всемирная шахматная федерация (ФИДЕ) в сотрудничестве с тюрьмой Чикаго в США 13-14 октября проводит первый межконтинентальный чемпионат по шахматам среди заключенных.

Сегодня монгольские заключенные обыграли Грузию 3: 1, Палестину 3: 1, Филиппины 2,5: 1,5, Германию 4: 0 и Россию 3: 1.

Гроссмейстер Т. Батчимэг отвечает за подготовку и участие в соревнованиях монгольских спортсменов-заключенных, и на соревнованиях нет другой команды с тренером со званием гроссмейстера.

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