Монголия демонстрирует улучшение управления государственными финансами, - The World Bank

CentralAsia (MNG) - Согласно недавней оценке Всемирного банка, в Монголии улучшилось управление государственными финансами, но в некоторых областях необходимы дальнейшие реформы для достижения международных стандартов передовой практики.

В недавно завершенном отчете о государственных расходах и финансовой отчетности (ГРФП), в котором оценивалась эффективность системы управления государственными финансами Монголии по сравнению с международными контрольными показателями, сделан вывод о том, что Монголия имеет высокие баллы в отношении доступа к общественной информации, процесса подготовки бюджета, целостности финансовых данных и внешний аудит. При применении международных стандартов бухгалтерского учета, управлении фискальными рисками, среднесрочном составлении бюджета и использование оценки эффективности для улучшения предоставления государственных услуг, необходимы дальнейшие реформы для повышения фискальной дисциплины, обеспечения распределения ресурсов по назначению и улучшения предоставления услуг, говорится в отчете.

«Оценка государственных расходов и финансовой подотчетности дает Монголии отличную основу для измерения прогресса в улучшении управления государственными финансами», - сказал Андрей Михнев, региональный менеджер Всемирного банка в Монголии. «Текущий отчет также будет использован для оценки успеха наших текущих программ поддержки эффективного управления в Монголии и при разработке будущих программ».

«Европейский Союз и Монголия связывают долгие и широкие партнерские отношения. Отчет демонстрирует готовность Монголии к дальнейшему совершенствованию управления своими государственными финансами», - сказала назначенный послом Аксель Никайз, глава делегации Европейского союза в Монголии. «ЕС будет продолжать оказывать помощь Монголии в ее программе реформы управления государственными финансами, а также в рамках нашей программы бюджетной поддержки».

В докладе отмечается, что Монголия постепенно проводит реформы по укреплению финансовой дисциплины и системы управления государственными финансами. На первом этапе реформ между 2003 и 2008 годами были установлены основные элементы системы, включая усиление внутреннего контроля, управления денежными средствами, а также бухгалтерского учета и отчетности. Второй этап реформ в период с 2008 по 2011 год включал улучшения в налогово-бюджетной политике, бюджетном планировании и децентрализацию ролей и ресурсов субнациональным органам власти. В последнее время Монголия реализует ряд инициатив по совершенствованию макрофискального управления и предоставления государственных услуг. В отчете оценивается прогресс реформ за последние 5 лет. Из 31 индикатора в системе оценки 12 индикаторов показывают улучшение, 13 индикаторов не изменились, а три индикатора ухудшились.

Наибольшие успехи со времени оценки 2015 года были достигнуты в областях надежности бюджета, предсказуемости и контроля исполнения бюджета, процессов администрирования доходов, процессов выпуска бюджета, учета денежных средств и долгов и контроля заработной платы. Полнота и прозрачность, составление бюджета на основе политик, бухгалтерский учет и отчетность, а также внешний контроль и аудит были элементами управления государственными финансами, которые оставались относительно последовательными с течением времени.

«Всемирный банк поздравляет учреждения, участвующие в прогрессе, достигнутом в улучшении управления государственными финансами». сказала Альма Канани, менеджер Всемирного банка по практике управления в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. «Приятно видеть, что постоянная приверженность правительства реформам дает результаты».

Оценка стала возможной благодаря финансированию из финансируемого ЕС проекта «Усиление управления в Монголии». Публикация отчета совпадает с запланированным обзором и обновлением стратегии реформирования управления государственными финансами и плана действий, и эта оценка внесет важный вклад в разработку будущих реформ, направленных на дальнейшее укрепление налогово-бюджетного управления и управления государственными финансами.

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