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Узбекистан вывезет поездами застрявших в России мигрантов

CentralAsia (UZ) -  ОАО «Узбекские железные дороги» организуют четыре поезда для вывоза трудовых мигрантов из России в Узбекистан.

Как сообщила пресс-служба железнодорожной компании, поезда по маршруту «Волжский-Ташкент» проследуют в Узбекистан 22, 25, 29 октября и 1 ноября. Билеты на поезда продаются только в одну сторону, купить их могут и в электронном виде – родственники мигрантов в Узбекистане.

В 2020 году узбекские власти также организовывали вывозные рейсы из России. Из-за карантинных ограничений пассажирские перевозки между странами не работали. В настоящее время между Россией и Узбекистаном открыто только авиационное пассажирское сообщение.

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