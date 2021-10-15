В Узбекистане опровергли информацию о распространении сибирской язвы

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CentralAsia (UZ) - Информация о распространении сибирской язвы среди животных в селе «Танишка» в Самаркандской области не подтвердились. Об этом сообщила Госкомветеринария по итогам лабораторных проверок.

Ранее в социальных сетях появилась информация о распространении в селе Танишка махалли «Узбекистан» Нарпайского района Самаркандской области сибирской язвы среди животных.

«Ситуация была изучена специальным штабом, созданным при Госкомветеринарии. Полученные образцы прошли проверку в лабораториях Республиканского государственного научного центра по диагностике болезней животных и безопасности продовольствия. В них не были обнаружены возбудители болезни», – говорится в официальном сообщении.

Власти Узбекистана в сентябре 2020 года ввели временные ограничения на поставку казахстанской молочной и мясной продукции из-за обнаружения в ее составе сибирской язвы. Эти ограничения были отменены в октябре 2021 года.