Во время пандемии монгольская компания «Эрдэнэс Метан» привлекла $5,4 млн инвестиций

CentralAsia (MNG) - В 2017 году государственное ООО «Эрдэнэс Метан» начало разведку нетрадиционного нефтяного метана на группе месторождений Таван-Толгой. Если запасы будут выявлены, Монголия сможет добывать метан из угольных пластов, поставлять часть энергии внутри страны, экспортировать ее, создавать много новых рабочих мест и полностью решать проблему загрязнения воздуха в городе.

Австралийская компания Jade Gas Holding, инвестирующая в проект по добыче метана из угольных пластов, на прошлой неделе разместила акции на Австралийской фондовой бирже, собрав 5,4 миллиона долларов для проекта в Монголии.

ООО «Эрдэнэс Метан» проведет разведку метана угольных пластов в угольных бассейнах Монголии в 2016 году, а затем определит запасы газа метана на основе результатов бурения и разведки, разработает технико-экономическое обоснование, оценит экономические выгоды и привлечет финансирование, извлечет и использует газ метан, и что компания была создана как 100% государственная компания, - сказал Д. Амар, генеральный директор ООО «Эрдэнэс Метан».

«Первым проектом нашей компании была разведка метана в угольном бассейне Таван-Толгой. В 2019 году мы успешно завершили разведку метана в угольном пласте в соответствии с соглашением о разведке с Управлением минералов и нефти в сотрудничестве с австралийским инвестором. Впоследствии, в 2020 году, в соответствии с Постановлением Правительства № 150, было подписано нетрадиционное соглашение о добыче нефти «Таван Толгой - XXXIII» и ведется подготовка к продолжению геологоразведочной фазы этого проекта. В случае выявления запасов горные работы будут проводиться в соответствии с Соглашением о разделе продукции».

«Важно взглянуть на листинг нашего инвестора на Австралийской фондовой бирже с двух точек зрения. Во-первых, мы называем это стеклянным счетом, что означает, что деятельность и расходы нашего инвестора прозрачны и открыты. Корпоративное управление тоже станет лучше. Кто угодно может выйти в Интернет и получить нужную информацию. Все затраты и расходы, связанные с нашим проектом, будут прозрачными.

Во-вторых, как было сказано выше, наш проект находится на наиболее рискованной стадии геологоразведочных работ. Это потребует большого финансирования. Листинг на бирже дает вам право свободно торговать, что резко увеличит финансовые возможности инвестора. Это означает, что деньги, необходимые для проекта, текут беспрепятственно, создавая условия для успешного продолжения проекта. Финансирование нашего проекта никогда не прекращалось во время эпидемии COVID-19. Следует отметить, что у инвестора все хорошо. Все вышеперечисленные 5,4 миллиона долларов поступят в наш проект в виде инвестиций в Монголии. В будущем он будет увеличиваться», - сказал Амар.

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