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В Монголии за сутки выявлено 2076 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии 6362 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

За минувшие 24 часа в стране выявлено 2076 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Из них 1113 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 963 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний Монголии сегодня сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в масштабах страны увеличилось до 334 865.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 16 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1440.

Коронавирус в Монголии
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