Премьер-министр Индии Н.Моди: Территория Афганистана не должна становиться источником радикализации и терроризма на региональном и глобальном уровне

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Индии Нарендра Моди 12 октября принял участие во внеочередном саммите G20 по Афганистану, сообщает Indian Express.

Заседание было созвано Италией, которая в настоящее время председательствует в «Группе двадцати», под председательством премьер-министра Италии Марио Драги. Рассматриваемые на встрече вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией; проблемы, связанные с терроризмом; и права человека в Афганистане.

Италия является нынешним председателем G-20, в которую входят 20 крупнейших экономик мира.

В своем выступлении премьер-министр Моди приветствовал инициативу итальянского председательства в «Группе двадцати» по созыву встречи для подведения итогов текущей ситуации в Афганистане. Он подчеркнул многовековые связи между Индией и Афганистаном.

Премьер-министр отметил, что афганский народ испытывает большое чувство дружбы с Индией. Он сказал, что «каждый индиец чувствует боль афганского народа», и призвал международное сообщество выработать единый ответ, чтобы добиться желаемых изменений в ситуации в Афганистане. Он также заявил, что территория Афганистана не должна становиться источником радикализации и терроризма на региональном или глобальном уровне.

Моди также настаивал на «срочной и беспрепятственной» гуманитарной помощи афганским гражданам и подчеркивал необходимость наличия инклюзивной администрации, включающей женщин и меньшинства, согласно Министерству иностранных дел Индии.

Моди также упомянул, что за последние два десятилетия Индия внесла свой вклад в содействие социально-экономическому развитию и наращиванию потенциала молодежи и женщин в Афганистане. Он напомнил, что Индией в Афганистане реализовано более 500 девелоперских проектов.

Моди также сказал, что «единый международный ответ, основанный на Резолюции 2593 СБ ООН, необходим для улучшения ситуации в Афганистане».

Резолюция СБ ООН, принятая 30 августа под председательством Индии в этом глобальном органе, говорила о необходимости защиты прав человека в Афганистане, требовала, чтобы афганская территория не использовалась для терроризма, и что необходимо найти политическое урегулирование кризиса путем переговоров.

«Премьер-министр призвал международное сообщество выработать единый международный ответ, без которого было бы трудно добиться желаемых изменений в ситуации в Афганистане. Моди также выступил за инклюзивную администрацию в Афганистане, которая включает женщин и меньшинства, чтобы сохранить социально-экономические достижения последних 20 лет и ограничить распространение радикальной идеологии», - говорится в сообщении.

Премьер-министр выразил поддержку важной роли ООН в Афганистане и призвал к новой поддержке «Большой двадцаткой» послания, содержащегося в резолюции СБ ООН по Афганистану.

В заявлении говорится, что Моди «подчеркнул необходимость усиления нашей совместной борьбы против радикализации, терроризма, контрабанды наркотиков и оружия в регионе».

Моди подчеркнул многовековые связи между людьми между Индией и Афганистаном. Он также упомянул, что Индия внесла свой вклад в содействие социально-экономическому развитию и наращиванию потенциала молодежи и женщин в Афганистане за последние два десятилетия.

Лидеры G20 согласились работать вместе, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Афганистане, даже если это означает необходимость координации усилий с талибами, заявил премьер-министр Италии Марио Драги после проведения саммита.

«По сути, наблюдается совпадение взглядов на необходимость решения гуманитарной проблемы», - сказал Драги репортерам в конце специальной видеоконференции.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие европейские лидеры присоединились к онлайн-саммиту, который состоялся, когда «Талибан» провел свои первые личные переговоры с делегацией США и ЕС в Катаре.

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин отправили своих представителей.

Драги сказал, что отсутствие двух лидеров не умаляет важности встречи. «Это был первый многосторонний ответ на афганский кризис… многосторонность возвращается с трудом, но возвращается», - сказал Драги.

«Стоять в стороне и смотреть, как 40 млн человек погружаются в хаос из-за того, что невозможно дать электричество и не существует финансовой системы, это не должно быть целью международного сообщества», - заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

Белый дом заявил, что лидеры обсудили «острую необходимость в постоянном сосредоточении внимания на наших непрекращающихся усилиях по борьбе с терроризмом, в том числе против угроз со стороны ИГИЛ-К».

В преддверии встречи Китай призвал к отмене экономических санкций в отношении Афганистана, разморозке и возвращению Кабулу афганских международных активов на миллиарды долларов. США и Великобритания, где находятся многие активы, сопротивляются этим усилиям, и в окончательном заявлении об этом не упоминалось.

В совместном заявлении после встречи, лидеры G20 призвали «Талибан» бороться с жесткими группами, действующими за пределами страны. В будущей гуманитарной программе следует сосредоточить внимание на женщинах и девочках, а афганцам, желающим покинуть страну, должен быть предоставлен безопасный проезд.