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Российский АвтоВАЗ начал серийную сборку автомобилей Lada в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ приступает к серийной сборке автомобилей марки Lada в Узбекистане. Производство будет проводиться совместно с партнером Roodell, сообщили в компании.

Первые выпущенные автомобили марки Lada в Узбекистане, а именно: Vesta SW, SW Cross, XRay Cross и Largus, Largus Cross уже готовятся к транспортировке в дилерские центры. Данная информация опубликована на официальном сайте АвтоВАЗ. Известно, что компания-партнер Roodel организовала производство транспортных средств на предприятии Джизак-ADM. Новый завод располагается в свободной экономической зоне «Джизак».

Сборочный процесс моделей АвтоВАЗа налаживали с учетом всех требований, которые устанавливает производитель. В том числе проводилась установка необходимого оборудования и изучение технологических процессов с параметрами качества.

Узбекистан является ключевым экспортным рынком для компании АвтоВАЗ.

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