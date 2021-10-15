Школы Бельгии встревожены влиянием жестокого сериала «Игры в кальмара». Дети повторяют сцены из сериала

CentralAsia (CA) - В сериале «Игра в кальмара» всех проигравших в игре сразу убивают. Дети в Бельгии, по всей видимости, разыгрывали популярный сериал Netflix на школьном дворе. Учителя предупреждают о вспышках насилия, пишет немецкий журнал Stern.

Ни один сериал на стриминговом сервисе Netflix сейчас не смотрят так часто, как «Игру в кальмара»: формат из Южной Кореи покоряет весь мир. В сериале мужчины и женщины с большими долгами играют на огромную сумму денег в детские игры. Но победить в итоге может только один, проигравших сразу же убивают. Поэтому в Германии фильм рекомендован только для зрителей в возрасте от 16 лет.

Но, конечно, шумиха вокруг этого сериала не обошла стороной и детей младшего возраста. «Игра в кальмара», видимо, стала настолько популярной, что ее обсуждают и в школах.

Жестокие сцены, физическое и психологическое насилие, демонстрируемые в сериале, похоже, не лучшим образом влияют на некоторых детей. В одной из школ Бельгии ученики повторяли сцены из сериала.

Руководство школы в Эркелиннесе, прямо на границе с Францией, сообщило об этом родителям в Facebook. В посте говорится, что в школьном дворе дети играли в игру «Красный свет, зеленый свет», а также в другие игры из этого сериала. Проигравшие избивались остальными. Администрация школы, согласно сообщению, делает все возможное, чтобы положить конец «нездоровой и опасной игре». Родителей призвали объяснить детям, к каким последствиям могут привести подобные игры. Ученикам, которых впредь уличат в таких играх, будут грозить штрафы.

Огромная популярность «Игры в кальмара» вызывает беспокойство и у учителей в других странах. Как сообщает английское издание Mirror, одна из школ Лондона разослала соответствующее письмо всем родителям. По словам одного из отцов, в школе предупредили, чтобы дети не смотрели этот сериал. Детей, которые будут играть в «свою версию «Игры в кальмара», будут ждать штрафы. По данным Mirror, одна из школ в Кенте в качестве реакции на «Игру в кальмара» начала проводить для своих учеников дополнительные курсы по предотвращению насилия.