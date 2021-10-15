Иностранные IT-компании выплатили в Узбекистане налогов на более $1,4 млн

CentralAsia (UZ) - Налоговый комитет Узбекистана раскрыл сумму налогов, уплаченных иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги, в Узбекистане.

За девять месяцев иностранные компании, оказывающие электронные услуги, выплатили в Узбекистане более 15,2 млрд сумов (более $1,4 млн). Большая часть выплат приходится на Facebook, Google и Apple.

В 2020 году эти компании выплатили более 11,8 млрд сумов (более $1,1 млн) налогов.

С 2020 года Налоговым кодексом введена уплата НДС иностранными компаниями, которые оказывают физическим лицам на территории Узбекистана услуги в электронной форме. Для этого налоговое ведомство создало НДС-офис, позволяющий иностранным интернет-компаниям, работающим в Узбекистане, встать на учет и начать платить налоги.

Налог взимается за электронные услуги, которые подразумевают предоставление прав на использование программного обеспечения (включая игры через интернет), права на использование электронных книг, образовательных материалов, музыкальных произведений и других.

За два года на налоговый учет встали 28 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги физическим лицам без образования постоянного учреждения в Узбекистане.