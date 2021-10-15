Иностранные IT-компании выплатили в Узбекистане налогов на более $1,4 млн

- Узбекистан, общество
- 9:57, 15 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - Налоговый комитет Узбекистана раскрыл сумму налогов, уплаченных иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги, в Узбекистане.
За девять месяцев иностранные компании, оказывающие электронные услуги, выплатили в Узбекистане более 15,2 млрд сумов (более $1,4 млн). Большая часть выплат приходится на Facebook, Google и Apple.
В 2020 году эти компании выплатили более 11,8 млрд сумов (более $1,1 млн) налогов.
С 2020 года Налоговым кодексом введена уплата НДС иностранными компаниями, которые оказывают физическим лицам на территории Узбекистана услуги в электронной форме. Для этого налоговое ведомство создало НДС-офис, позволяющий иностранным интернет-компаниям, работающим в Узбекистане, встать на учет и начать платить налоги.
Налог взимается за электронные услуги, которые подразумевают предоставление прав на использование программного обеспечения (включая игры через интернет), права на использование электронных книг, образовательных материалов, музыкальных произведений и других.
За два года на налоговый учет встали 28 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги физическим лицам без образования постоянного учреждения в Узбекистане.