В Казахстане за сутки выявлено 1967 случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 333;
- город Нур-Султан — 248;
- Алматинская область — 189;
- Павлодарская область — 168;
- Северо-Казахстанская область — 157;
- Карагандинская область — 155;
- Акмолинская область — 123;
- Восточно-Казахстанская область — 116;
- Актюбинская область — 99;
- Костанайская область — 96;
- город Шымкент — 71;
- Западно-Казахстанская область — 57;
- Атырауская область — 46;
- Туркестанская область — 43;
- Жамбылская область — 30;
- Кызылординская область — 29;
- Мангистауская область — 7.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 912 799 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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