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В Казахстане за сутки выявлено 1967 случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 333;

- город Нур-Султан — 248;

- Алматинская область — 189;

- Павлодарская область — 168;

- Северо-Казахстанская область — 157;

- Карагандинская область — 155;

- Акмолинская область — 123;

- Восточно-Казахстанская область — 116;

- Актюбинская область — 99;

- Костанайская область — 96;

- город Шымкент — 71;

- Западно-Казахстанская область — 57;

- Атырауская область — 46;

- Туркестанская область — 43;

- Жамбылская область — 30;

- Кызылординская область — 29;

- Мангистауская область — 7.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 912 799 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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