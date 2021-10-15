За сутки в Казахстане 35 человек скончались от коронавируса и пневмонии

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 35 человек скончались за сутки от коронавирусной инфекции и пневмонии, передает оперативный штаб.

Отмечается, что от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) умерли 28 человек. Еще семь умерших пациентов имели пневмонию с симптомами COVID-19, но отрицательный ПЦР-тест (КВИ-).

На 15 октября лечение от коронавируса продолжают получать 52 928 человек (46 151 КВИ+ и 6 777 КВИ-). Из них в стационарах находятся 9 114 пациентов, а на амбулаторном уровне - 43 814 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 642 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 185 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 125 пациентов.

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