В Москве объявили розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

CentralAsia (CA) - Еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных от COVID-19 москвичей пройдут в столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», - сказал Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Мэр выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против COVID-19.

Как позже уточнили на сайте столичной мэрии, среди москвичей будут разыграны однокомнатные квартиры. Первый розыгрыш пройдет 27 октября.

Как поясняет оперштаб в своем телеграм-канале, для участия в розыгрыше москвичам старше 18 лет с московским полисом ОМС необходимо получить первый компонент вакцины или пройти ревакцинацию с 18 октября по 21 ноября, а также зарегистрироваться в программе и получить специальный код в пунктах вакцинации.

В начале октября Собянин заявил, что столичные власти вернутся к вопросу стимулирования вакцинации с помощью программ поощрения.

Ранее, пожилым москвичам после вакцинации разрешили получать денежную компенсацию в размере 10 тыс. руб. вместо подарочного набора.