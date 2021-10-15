За сутки в Узбекистане выявлено почти 470 новых больных COVID-19 и пневмонией

- Узбекистан, общество
- 11:53, 15 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - За 14 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 180 162 (+451). В течение прошедших суток зафиксированы 451 новый случай, сообщает Минздрав РУз.
Также у 17 человек диагностирована пневмония (всего 27520).
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 283 летальных исходов).
За день выздоровело 425 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 175996 и 31, имевших диагноз пневмония (всего – 26043).