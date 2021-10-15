В Тбилиси прошла масштабная акция с требованием освобождения Саакашвили

CentralAsia (CA) - Более 50 тыс. человек (по некоторым данным, 70-80 тыс.) собрались вечером в четверг, 14 октября, на центральной площади Тбилиси с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который недавно вернулся на родину и сразу попал в тюрьму по множеству обвинений, сообщает «Грузию-Онлайн».

Около половины митингующих прибыли на акцию «Свободу Мише!» из регионов, другая половина - это жители столицы. По данным СМИ, это самая крупная протестная акция в Грузии с 2012 года.

На митинге зачитали послание Саакашвили, где он призвал общественность страны к примирению и объединению.

«Мы все должны объединиться - как в стране, так и за ее пределами, находящиеся в тюрьме и на свободе. Сейчас не время разделения ни по партийному, ни по другому признаку. Время спасать Грузию, и сегодня для этого самым важным является единство», - написал Саакашвили.

«Стране сегодня жизненно необходимо, чтобы мы перестали унижать друг друга и сеять ненависть друг к другу! Мы должны простить друг друга - об этом я пишу из тюремной камеры, как незаконный заключенный, но буду действовать в таком же духе и выйдя отсюда.

Очередной реванш и месть разрушают наше общество и в конечном итоге разрушат нашу страну, впереди нас ждут большие перемены, но для этого мы должны забыть все обиды, так как без этого страна не может двигаться вперед», - говорилось в послании.

Политик также призвал сторонников оппозиции 30 октября проголосовать за кандидатов от «Национального движения», которые по итогам голосования 1 октября на местных выборах вышли во второй тур практически во всех крупных городах Грузии.

«Я не могу со стороны смотреть на уничтожение нашей родины. Этому я предпочел бы смерть. Поэтому я в Грузии и твердо решил остаться здесь, чтобы внести свой вклад в победу над режимом», - написал экс-глава государства.

Далее на акции прошли выступления сторонников оппозиции. «Саакашвили сегодня укрепил мою веру в него, которая, не скрою, в последнее время пошатнулась. Сегодня он здесь, среди нас! Он самый свободный человек! Он дал нам пример борьбы! Мы требуем сегодня не только свободу Саакашвили, но и чтобы он стал последним политзаключенным в Грузии», - заявил бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

На митинге также показали видеообращения украинских политиков и журналистов в поддержку Саакашвили. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава фракции в Верховной Раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия и журналист Дмитрий Гордон призвали к освобождению политика.

Как пишет ВВС, Саакашвили покинул Грузию после истечения своего третьего президентского срока в 2013 году. В Грузии ему были предъявлены обвинения по нескольким нашумевшим делам. По двум из них он был осужден заочно и приговорен к шести годам лишения свободы. Саакашвили считает обвинения и вынесенные судебные приговоры политически мотивированными. Он объявил голодовку вскоре после ареста 1 октября.

Все последние годы Саакашвили, который жил в Украине, говорил о намерении вернуться в Грузию. За день до местных выборов 2 октября в Грузии Саакашвили сообщил о том, что вернулся на родину. Он опубликовал в социальных сетях сначала пост о том, что он в Грузии, а потом видеообращения.

В правящей партии изначально называли распространенные видео экс-президента фейком и утверждали, что на самом деле Саакашвили не покидал территорию Украины. Однако уже к вечеру 1 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге о задержании бывшего президента в Тбилиси.

По словам представителей властей, о передвижении Саакашвили из Украины в Грузию правоохранителям было известно заранее, но эта информация намеренно скрывалась для успешного проведения спецоперации по задержанию экс-президента.

Как говорят в следственных органах, ведется расследование по факту незаконного пересечения Саакашвили государственной границы, а также незаконной перевозки мигрантов через госграницу и создания им соответствующих условий для их незаконного пребывания в стране.

В рамках следствия по статье об укрывательстве преступлений уже задержаны и отправлены в предварительное заключение владелец квартиры, в которой задержали Саакашвили, и отец с сыном, которые, по версии следствия, отвезли Саакашвили в одну из деревень в Западной Грузии после того, как он незаконно пересек грузинскую границу.

Адвокаты задержанных говорят, что обвинения политически мотивированы и предъявлены по не существующей в Уголовном кодексе статье, так как речь в обвинении идет об укрывательстве самого осужденного экс-президента, а не преступления.