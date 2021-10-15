МИД Японии выразил протест из-за визита членов кабмина России на Курилы

Тосимицу Мотэги

CentralAsia (TM) - Токио выразил протест Москве в связи с поездкой вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко на остров Итуруп Курильской гряды. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, сообщает агентство Kyodo.

«Это несовместимо с последовательной позицией Японии в отношении северных территорий и неприемлемо», — заявил министр.

О поездке Хуснуллина и Григоренко 13 октября сообщило правительство Сахалинской области во «ВКонтакте». В частности, вице-премьеры посетят рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на Итурупе и встретятся с бизнесменами для обсуждения инвестиционных проектов на Курильской гряде.

Курильские острова отошли СССР по результатам Второй мировой войны в 1945 году. Однако в Токио считают Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы необитаемых островов Хабоимаи своими регионами, которые в стране называют «северными территориями». В Кремле не раз подчеркивали, что острова принадлежат России, и отказывались передавать их Японии.

Япония и прежде была недовольна поездками российских чиновников или военными маневрами на Курильском архипелаге. Так, в конце августа японское правительство выразило протест в связи с учениями российских вооруженных сил у побережья Итурупа, а в середине октября прошлого года в Токио заявили о протесте из-за поездки на южную часть Курил генпрокурора Игоря Краснова.

Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил о плане создать на Курильских островах льготных режимов в сфере налогов и торговли. По его словам, такой пакет стимулов и льгот станет «беспрецедентным», указав, что бизнес целиком освободят от уплаты основных налогов в регионе на десять лет. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал эти условия «практически офшором».