Филиппины разрешили въезд без карантина для привитых из 49 стран, в том числе из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Власти Филиппин составили список из 49 стран и территорий, прибывающие откуда в республику полностью вакцинированные от коронавируса граждане и иностранцы могут не проходить карантин.

В « зеленый »список вошли: Китай, Новая Зеландия, Польша, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Сирия и КНДР. Единственной страной, которая оказалась в перечне стран, откуда с 16 по 31 октября въезд на Филиппины запрещен, стала Румыния.

Все остальные государства находятся в желтом списке. Это означает, что полностью вакцинированным путешественникам из стран в данном перечне необходимо быть в карантине до тех пор, пока на пятый день не будет получен отрицательный результат ПЦР-теста. После этого филиппинцы должны пройти пятидневную изоляцию дома, а иностранцы шестидневный карантин в отеле.

Полностью вакцинированные от коронавируса граждане и иностранцы, прибывающие на Филиппины из стран зеленого списка с отрицательным ПЦР-тестом со сроком действия не более 72 часов, с 14 октября не помещаются в карантин в специальные учреждения. Им теперь необходимо самостоятельно наблюдать за самочувствием на протяжении 14 дней.

Лица, факт полной вакцинации которых не может быть подтвержден, а также привитые путешественники с не соответствующими требованиям результатами тестирования на коронавирус должны находиться в изоляции в специальных учреждения до получения отрицательного ПЦР-теста, произведенного на пятый день карантина. Иностранным гражданам, подпадающим под перечисленные категории, необходимо забронировать гостиницу на шесть дней или на восемь, если они прибыли из государств, находящихся в желтом списке.