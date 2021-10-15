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США предоставили оборудование Центру фтизиатрии и пульмонологии в Фергане

CentralAsia (UZ) -  Агентство США по международному развитию (USAID) сегодня передало медицинское оборудование стоимостью почти 150 тысяч долларов медицинским учреждениям Ферганской области в целях содействия региону в борьбе с туберкулезом.

Оборудование, включая электронные термометры, стетоскопы, тонометры и отоскопы, поможет медицинским учреждениям области оказывать эффективную и своевременную помощь, обеспечивать быструю диагностику и лечение пациентов с хроническими заболеваниями. отметили в пресс-служба американского посольства.

Выступая на мероприятии, глава Офиса USAID по развитию здравоохранения в Узбекистане Черри Гумапас отметила: «Сегодняшнее мероприятие демонстрирует продолжающееся партнерство между США и Узбекистаном в целях улучшения медицинских услуг в регионах, включая Ферганскую область. Работая вместе, мы можем улучшить здоровье и благополучие граждан Узбекистана».

Медицинское оборудование было безвозмездно предоставлено американским производителем Welch Allyn в рамках проекта USAID «Ликвидация туберкулеза в Центральной Азии». Оборудование будет доставлено в Ферганский областной центр фтизиатрии и пульмонологии, а также противотуберкулезные диспансеры, больницы и поликлиники Ферганской области.

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