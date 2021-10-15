Китай запустил свой первый спутник для наблюдения за Солнцем

CentralAsia (CA) - Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии, передает Xinhua.

Спутник запустили с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны. Он успешно вышел на заданную орбиту.

China has launched its first #solar exploration satellite into space with a solar space telescope on board. Named after the Goddess of the Sun in ancient Chinese mythology, Xihe, the satellite ushers in an era of solar observation for China. pic.twitter.com/DCG8JLsht0 — Zheng Zeguang (@AmbZhengZeguang) October 14, 2021

Ожидается, что спутник, который проведет первое космическое исследование спектральных изображений солнечного излучения, улучшит исследовательские возможности Китая в области исследования солнечной энергии.

Спутник будет работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 517 километров с солнечным космическим телескопом в качестве основной научной полезной нагрузки. Это поможет исследователям наблюдать изменения на Солнце во время солнечных вспышек, такие как изменение температуры и скорости его атмосферы.

?The Sun! We're coming. #China launched its first solar observation satellite on Thursday from Taiyuan Satellite Launch Center. The 550-kilogram satellite is equipped with China's first solar telescope in space. pic.twitter.com/Ah2vJbTzHt — Chinese Embassy in Sri Lanka (@ChinaEmbSL) October 14, 2021

На борту этой же ракеты-носителя в космическое пространство отправили 10 малых спутников, включая экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник - звено спутниковой группировки для коммерческого метеорологического зондирования.

Ранее Китай впервые за 5 лет отправил астронавтов в космос для работ на своем аналоге Международной космической станции - модульной космической станции «Тяньхэ», которую сейчас строят.