Китай запустил свой первый спутник для наблюдения за Солнцем

CentralAsia (CA) - Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии, передает Xinhua.

Спутник запустили с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны. Он успешно вышел на заданную орбиту.

China has launched its first #solar exploration satellite into space with a solar space telescope on board. Named after the Goddess of the Sun in ancient Chinese mythology, Xihe, the satellite ushers in an era of solar observation for China. pic.twitter.com/DCG8JLsht0