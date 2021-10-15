В Туркменистане обсудили вопрос вступления в ВТО

CentralAsia (TM) - В Туркменистане на заседании правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО), был изучен вопрос подачи официальной заявки на участие страны в деятельности ВТО в качестве активного наблюдателя во время XII Министерской конференции организации. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

По данным ведомства, также были обсуждены пункты проекта повестки дня правительственной комиссии, состоялся обмен мнениями по утверждению рабочего плана на 2021-2022 годы по подготовке Меморандума внешнеторгового режима Туркменистана.

Вступление Туркменистана в ВТО в качестве полноправного члена предусмотрено Стратегией внешней торговли страны на 2021-2030 годы.

XII Министерская конференция ВТО должна была состояться в июне 2020 года в Нур-Султане, но была перенесена из-за глобальной пандемии коронавируса на следующий год. Конференция пройдет в Женеве с 30 ноября по третье декабря 2021 года под председательством Казахстана.

Конференция с участием министров торговли всех 164 стран - участниц ВТО является высшим органом управления организации и собирается раз в два года. Предыдущая конференция прошла в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе.