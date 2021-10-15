Смертность от туберкулеза на фоне пандемии COVID-19 рекордно возросла - ВОЗ

CentralAsia (CA) - В 2020 году от туберкулеза умерло больше людей по сравнению с 2019 годом, а общие расходы на противотуберкулезные услуги снизились, говорится в докладе ВОЗ.

«Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие увеличилась смертность от этого заболевания», — приводится в докладе.

По мнению аналитиков Всемирной организации здравоохранения, основная проблема — в сокращении ресурсов, направленных на противотуберкулезные мероприятия. Во многих странах человеческие, финансовые и другие ресурсы были перераспределены с борьбы с туберкулезом на меры реагирования на COVID-19, что ограничило доступность основных услуг.

«Исследования подтверждают наши опасения, что нарушение основных медицинских услуг из-за пандемии может подорвать многолетний прогресс в борьбе с туберкулезом», — сказал Тедрос Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

В 2020 году, по данным ВОЗ, от туберкулеза умерло около 1,5 миллиона человек. Увеличение числа смертей от заражения палочкой Коха произошло в основном в 30 странах, среди них Индия, Индонезия, Филиппины и Китай. Казахстана среди этих стран нет.

Прогнозы моделирования ВОЗ показывают, что число заражений и летальных исходов может быть намного выше в 2021 и 2022 годах.

По оценкам ВОЗ, около 4,1 миллиона человек в настоящее время страдают туберкулезом, но у них не диагностировано заболевание или о них официально не сообщается. Показатель за год вырос с 2,9 миллиона.

Доклад ВОЗ содержит призыв к странам принять срочные меры для восстановления доступа к основным противотуберкулезным услугам.