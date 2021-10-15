В Туркменистане с начала пандемии зарегистрировано 25000 смертей - СМИ  

CentralAsia (UZ) - Туркменистан продолжает утверждать, что на территории страны до сих пор не выявлено ни единого случая COVID-19.

В то время, как эти утверждения звучат, в том числе на встречах с высокопоставленными международными чиновниками, осведомлённый источник Азатлыка в системе здравоохранения Туркменистана сообщил, что туркменское правительство всё-таки ведёт секретный учёт умерших от коронавируса. Азатлык пока не смог подтвердить предоставленную осведомлённым источником информацию по другим каналам. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности также отказалось отвечать на вопросы по поводу данной информации.

Согласно информации, предоставленной источником 14 октября, с начала пандемии в 2020 году в Туркменистане от коронавируса умерло более 25 тысяч человек.

«Хотя цифры по умершим [от коронавируса] не публикуются, велаяты ежедневно отправляют об этом отчёты в Министерство здравоохранения. Кураторы, прикреплённые к министерству из службы безопасности, собирают отчёты из велаятов и проводят общий контроль связанного с ситуацией процесса», утверждает источник, пожелавший не раскрывать свою личность, опасаясь за безопасность.

По его словам, больше всего смертей зарегистрировано в Лебапском и Марыйском велаятах, считающихся основными очагами коронавируса. Азатлык и ранее сообщал о резком росте случаев коронавируса по всей стране, особенно в южном и восточном регионах Туркменистана, где в течение нескольких последних месяцев стремительно распространялся дельта вариант. Из этих регионов регулярно поступали сообщения о большом количестве заболевших COVID-19 и умерших от его последствий.

Источник также отметил, что поступающие из велаятов цифры вероятно занижены и не отражают реальную ситуацию.

«Администрации регионов, опасаясь последствий, реальные данные о смертях отправляют с задержкой. Это невозможно точно установить, так как по приказу местных властей в большинстве случаев в свидетельствах о смерти указывают ложные причины смертей. Только в отдельных случаях причиной смерти указывается коронавирус, и отчёт отправляется в Ашхабад», - утверждает источник.

По информации Азатлыка, пандемия показала, что Туркменистан не был готов к решению кризисной ситуации, связанной с охраной здоровья населения. Туркменские власти вообще не комментируют тревожные сообщения о большом количестве смертей, заболеваний и острой нехватке лекарств, настаивая на том, что на территории страны не выявлено случаев коронавируса.

На прошлой неделе президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге в Ашхабаде ещё раз заявил о полном отсутствии коронавируса в своей стране. По его утверждениям, в Туркменистане уже вакцинированы «более 70 процентов населения».