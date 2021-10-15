Южная Корея продлила меры социального дистанцирования

CentralAsia (CA) - Власти Южной Кореи продлили текущий уровень социального дистанцирования еще на 14 дней, передает Korea JoongAng Daily.

Согласно данным издания, поскольку текущие меры социального дистанцирования заканчиваются 17 октября, правительство утвердит план корректировки, который будет применяться с 18-го числа, на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и обеспечению безопасности.

По словам премьер-министра страны Ким Бу Гема, в столичном регионе по прежнему будет действовать четвертый уровень социального дистанцирования, в большинстве других регионов - третий уровень социального дистанцирования.

«На фоне того, что число вакцинированных граждан приближается к 70%, ряд карантинных правил будет смягчен», - отметил премьер.

Также отмечается, что личные встречи с участием максимум шестерых человек разрешены до 18:00 при условии, если в их число входят двое полностью вакцинированных.