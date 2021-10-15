В Душанбе повысится стоимость проезда в общественном транспорте

CentralAsia (TJ) - В городе Душанбе с 10 ноября текущего года подорожает стоимость проезда в общественном транспорте, сообщили в столичной мэрии, передает «Авеста».

Соответствующее решение было принято Антимонопольной службой при правительстве Таджикистана по запросу ГУП «Душанбенаклиетхадамотрасон»

Так, с 10 ноября стоимость проезда в Душанбе на автобусе составит 1,80 сомони при оплате с картой, наличными 2,5 сомони, на троллейбусе 1,50 сомони с картой и 2 сомони наличными.

Проезд в маршрутках по городу составит 2,5 сомони, а один километр проезда на такси – 3 сомони.

По данным ГУП «Душанбенаклиётхадамотрасон», последний раз стоимость проезда в общественном пассажирском транспорте в Душанбе повышалась в 2011 году и составляет 1,20 дирам в автобусе, 0,70 дирам в троллейбусе и 1,60 дирам на микроавтобусе.

«За последние 10 лет стоимость ГСМ увеличилось на 110%, запасных частей на 90-110%, электроэнергии – 300%, также увеличились налоги и другие выплаты, а также заработная плата сотрудников компаний, предоставляющих услуги по перевозки пассажиров. Предприятия и компании отрасли не могут покрывать свои расходы, и полезли в долги», – говорится в сообщении.

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