экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе повысится стоимость проезда в общественном транспорте

CentralAsia (TJ) -  В городе Душанбе с 10 ноября текущего года подорожает стоимость проезда в общественном транспорте, сообщили в столичной мэрии, передает «Авеста».

Соответствующее решение было принято Антимонопольной службой при правительстве Таджикистана по запросу ГУП «Душанбенаклиетхадамотрасон»

Так, с 10 ноября стоимость проезда в Душанбе на автобусе составит 1,80 сомони при оплате с картой, наличными 2,5 сомони, на троллейбусе 1,50 сомони с картой и 2 сомони наличными.

Проезд в маршрутках по городу составит 2,5 сомони, а один километр проезда на такси – 3 сомони.

По данным ГУП «Душанбенаклиётхадамотрасон», последний раз стоимость проезда в общественном пассажирском транспорте в Душанбе повышалась в 2011 году и составляет 1,20 дирам в автобусе, 0,70 дирам в троллейбусе и 1,60 дирам на микроавтобусе.

«За последние 10 лет стоимость ГСМ увеличилось на 110%, запасных частей на 90-110%, электроэнергии – 300%, также увеличились налоги и другие выплаты, а также заработная плата сотрудников компаний, предоставляющих услуги по перевозки пассажиров. Предприятия и компании отрасли не могут покрывать свои расходы, и полезли в долги», – говорится в сообщении.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Казахстане за сутки выявлено 1967 случаев коронавируса
  • Филиппины разрешили въезд без карантина для привитых из 49 стран, в том числе из Узбекистана
  • В Душанбе повысится стоимость проезда в общественном транспорте


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com