В Узбекистане родители облили своего младенца бензином и угрожали поджечь его перед судебными приставами

CentralAsia (UZ) - В Ферганской области супружеская пара угрожала сотрудникам Бюро принудительного исполнения (БПИ), которые пришли взыскать задолженность. Долг был в размере 32,5 миллионов сумов (около 3 тысяч долларов США).

Как сообщили местные СМИ, 9 сентября в Кувасайском городском отделении БПИ приняли приказ взыскать средства с гражданки, которая задолжала 32,5 млн сумов «Хамкорбанку».

Супружеская пара начала активно сопротивляться сотрудникам БПИ и оскорблять их. Позже, они облили бензином своего младенца, которого в это время держали на руках, и угрожали поджечь его. Это вынудило сотрудников прекратить выполнение своих обязанностей.

12 октября городская прокуратура обвинила должников в нарушении статьи 219 (2) («Принуждение государственного служащего к отставке в любой форме») и статьи 140 (3) («Оскорбление потерпевшего в связи с исполнение служебного или гражданского долга»).