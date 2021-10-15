Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19

CentralAsia (CA) - Минздрав России выпустил обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

«В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных. «В обновленной версии <...> представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах - моноклональных антителах (клонированные молекулы, вырабатываемые иммунной системой и способные связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания). Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию», - отмечают в пресс-службе.

Новая версия методрекомендаций направлена в регионы.

Предыдущую версию рекомендаций утвердили 22 сентября. В ней речь шла о работе с зараженными коронавирусом беременными. Также был обновлен раздел по лабораторной диагностике — в него включили лучевую диагностику инфекции.