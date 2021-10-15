В Туркменабаде обострился дефицит хлеба - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменабаде в последние дни серьезно обострился дефицит хлеба. В госмагазинах купить этот продукт практически невозможно, а в частных магазинах втрое выросли цены. Об этом пишет издание turkmen.news.

«Я обошла шесть частных магазинов, — жалуется жительница города. — В трех лепешки стоят 10 манатов, в одном — 8 манатов, а в двух хлеба вообще нет. Еще недавно лепешки у частников можно было купить за 3-5 манатов. Это тоже дорого, но то, что происходит сейчас, не лезет ни в какие ворота».

В государственных магазинах лепешки теоретически должны стоить 1 манат, но источники turkmen.news заявляют, что уже давно не видели их в продаже. В госмагазине, если очень повезет, можно купить только невзрачную буханку за 0,5 маната. Но и за ними приходится подолгу стоять в очередях, где люди ссорятся и дерутся.

В частных магазинах, как и в государственных, ограничивается число товаров, которые может приобрести один покупатель. Раньше там можно было купить не более пяти лепешек или буханок, несколько месяцев назад лимит сократили до трех, а в последние дни — до двух. Оба вида хлеба считаются по одному лимиту, то есть можно купить либо две лепешки, либо две буханки, либо одну лепешку и одну буханку.

А утром 15 октября в некоторых частных магазинах начали говорить, что торговлю хлебом частникам вообще запретили. Якобы теперь купить этот продукт можно только в госмагазинах. Весной 2021 года такие меры уже предпринимались в Ашхабаде, Туркменабаде, Чарджоуском и Фарабском этрапах Лебапского велаята. Чтобы компенсировать дефицит муки на государственных хлебозаводах, власти приостанавливали деятельность частных пекарен, а муку конфисковывали.

Власти, как обычно, не признают наличие дефицита. Наоборот, на совещании 12 октября президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что «в текущем году собран хороший урожай зерна». Одновременно он «выразил уверенность, что до Праздника урожая будут выполнены обязательства по заготовке хлопка-сырца». Глава государства как бы «забыл» о том, что ранее требовал собрать хлопок на месяц раньше обычного — к тридцатилетию независимости 27 сентября. Праздник урожая в Туркменистане отмечается во второе воскресенье ноября, то есть теперь выполнение плана по хлопку, наоборот, отложили на две недели в сравнении с прошлыми годами. Тем временем в стране уже наблюдается нехватка не только муки, но и хлопкового масла.

Одновременно «черный» курс доллара упал с 30 до 20 манатов (вероятно, это связано с общемировым ростом цен на газ). В некоторых населенных пунктах, например, в Дашогузе, это привело к снижению цен на многие товары. Но жители Туркменабада заявляют, что в их городе падение курса не помогло не только преодолеть дефицит муки, но и вообще сколько-нибудь облегчить нагрузку на кошелек.

«Картошка все также стоит 8-9 манатов, лук 5-6 манатов, — заявила горожанка. — Фрукты тоже дорогие. Сейчас на рынках появились гранаты, но за один килограмм просят 35 манатов. Макароны казахстанские стоят 20 манатов, как и раньше, маш — 23 маната, горох — 20-25 манатов. А одежда и обувь местного производства вообще подорожали».

Официальный курс доллара в Туркменистане составляет 3,5 маната, но легальный обмен валюты фактически никому не доступен. Поэтому цены в частных магазинах зависят от «черного» курса, хотя зарплаты и иные выплаты ориентируются на официальный курс. Как результат, большинство населения не может себе позволить покупать продукты у частников. Граждане вынуждены ориентироваться на так называемые пайковые продукты, отпускаемые по госценам. С весны 2020 года количество таких продуктов, которые может купить каждая семья ежемесячно, строго ограничивается. Пайка не хватает на весь месяц, люди вынуждены докупать продукты у частников. Но хлеб в состав пайка не входит, его, как и раньше, можно покупать каждый раз, когда он появляется в госмагазинах.