ООН отправила через Узбекистан самолет с гуманитарной помощью для Афганистана

CentralAsia (UZ) - В пятницу, 15 октября, в Узбекистан прибыл первый самолёт с гуманитарным грузом для помощи народу Афганистана от Управления ООН по делам беженцев. Об этом сообщается в официальном аккаунте УВКБ ООН в Центральной Азии в Twitter.

В состав груза вошли предметы первой необходимости.

«Мы благодарим правительство Узбекистана и всех местных и международных партнеров, которые сделали возможной доставку спасательной гуманитарной помощи через Узбекистан в Афганистан в рамках представительства UNHCR и UN Uzbekistan», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Управление ООН по делам беженцев направит три самолета с гуманитарной помощью в город Термез, чтобы затем через пункт пограничного пропуска Хайратон доставить ее на грузовиках в Мазари-Шариф.