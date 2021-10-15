экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ООН отправила через Узбекистан самолет с гуманитарной помощью для Афганистана

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 15 октября, в Узбекистан прибыл первый самолёт с гуманитарным грузом для помощи народу Афганистана от Управления ООН по делам беженцев. Об этом сообщается в официальном аккаунте УВКБ ООН в Центральной Азии в Twitter.

В состав груза вошли предметы первой необходимости.

«Мы благодарим правительство Узбекистана и всех местных и международных партнеров, которые сделали возможной доставку спасательной гуманитарной помощи через Узбекистан в Афганистан в рамках представительства UNHCR и UN Uzbekistan», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Управление ООН по делам беженцев направит три самолета с гуманитарной помощью в город Термез, чтобы затем через пункт пограничного пропуска Хайратон доставить ее на грузовиках в Мазари-Шариф.

print
  • В Узбекистане по одной дозе вакцины от коронавируса получили более 23 млн. человек
  • Первый в истории сертификат зеленого строительства выдан в Монголии
  • В Бейруте проходят акции протеста


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com