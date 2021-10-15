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Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы, - Алиев

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ заявил о готовности Азербайджана начать переговоры с Арменией по делимитации границы, но при условии взаимного признания территориальной целостности.

Он также выразил готовность начать переговоры по мирному соглашению с Арменией.

«Азербайджан как страна победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс», - сказал президент.

В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, положившая конец армяно-азербайджанскому конфликту.

В соответствии с заявлением Армения вывела свои вооруженные силы с оккупированной части с Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана.

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