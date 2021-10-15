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В России впервые за пандемию выявили более 32 тыс. новых заболевших COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 32 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 909 (9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 925 176 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 199,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 608 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 581 572 человека.

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