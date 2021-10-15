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В России выявили максимум смертей за сутки от коронавируса

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 999 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 70 и Санкт-Петербурге — 62.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 221 313 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,9 млн, из них выздоровели — 6,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 581 572 пациента.

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