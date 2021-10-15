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Казахстан предложил учредить логистический хаб по оказанию международной гумпомощи Афганистану

CentralAsia (KZ) -  Казахстан предложил учредить логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 октября на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств.

Токаев заявил, что тяжелое гуманитарное положение в Афганистане должно находится в фокусе внимания всего международного сообщества. «Какими бы не были наши политические взгляды или личные убеждения мы не должны оставлять Афганистан наедине с беспрецедентными трудностями».

Практическим вкладом в это дело, по его словам, является гуманитарная помощь афганскому народу, Казахстан уже приступил к поставкам товаров и продовольствия первой необходимости.

«В целях систематизации данной работы предлагаем учредить логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи Афганистану, - сказал президент.

В своей речи Токаев отметил, что современные реалии требуют совершенствования механизмов сотрудничества СНГ в сфере безопасности. «Основные контуры нашего взаимодействия в этой сфере обозначены концепцией военного сотрудничества, а также программе по укреплению пограничной безопасности на внешних границах до 2025 года».

В проводимой работе особый акцент стоит сделать на вопросах совместного противостояния возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма и торговли наркотиками. Эти угрозы приобрели первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане, сказал он.

Токаев также заявил, что Казахстан разделяет позицию ООН.

«Очевидно, что после преодоления острой фазы кризиса Афганистану потребуется дальнейшая системная поддержка со стороны институтов ООН. Этой важной задаче отвечает продвигаемая нами инициатива о создании регионального центра ООН в Алмате. Надеемся на содействие стран Содружества в реализации этих планов», - сообщил президент Казахстана.

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