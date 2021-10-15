Путин считает, что пока не нужно торопиться с официальным признанием талибов

CentralAsia (CA) - Беспокойство сейчас вызывает ситуация в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии, да и всего пространства СНГ. Об этом сказал президент России Владимир Путин 15 октября на заседании Совета глав государств СНГ.

По его словам, ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях.

«Отчётливо видна концентрация вблизи границ Содружества экстремистских и террористических группировок: ИГИЛ, «Исламское движение Узбекистана», «Джамаат Ансаруллах», «Аль-Каида» и целого ряда других. По нашим данным, количество только игиловцев на севере Афганистана насчитывает порядка двух тысяч человек. Их лидеры вынашивают планы по распространению своего влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы, делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию Содружества, в том числе и под видом беженцев», - сказал он.

Он выразил сожаление, что сформированное талибами переходное правительство не отражает всей палитры афганского общества.

«Вместе с тем объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления. Мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим. Так же, как и некоторые коллеги – президент Казахстана выступал, я с ним согласен, – не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя, будем вместе с вами тоже обсуждать, советоваться», - считает Путин.

Он сказал о необходимости поддерживать процесс межафганского примирения и стремиться к нормализации обстановки в этой стране. «Мы все можем содействовать возобновлению работы расширенной «тройки», имеется в виду России, США и Китая с участием Пакистана, я просил бы вас это поддержать, а также Московского формата, в котором участвуют ключевые страны региона, включая центральноазиатские. Ведём дело к проведению в самое ближайшее время в октябре встреч в рамках этих механизмов в Москве», - сказал он.

Путин также отметил проблему производства в Афганистане и контрабанды оттуда наркотиков. Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире – до 90 процентов объёма мирового рынка.

«Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам, не знаю, удастся ли, хотят ли они этим заниматься… Раньше, когда они были в прежней итерации во власти, они это делали и делали успешно, но сегодня [им] будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике», - добавил он.