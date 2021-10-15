Российские кроссоверы Renault начали выпускать в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Компания Renault осваивает новый для себя рынок сразу с локальной сборкой. Партнером в Узбекистане стала частная компания Roodell из Ташкента, которая с 2014 года имеет статус официального импортера автомобилей Лада и владеет восемнадцатью автосалонами по всей стране.

Прошлой осенью Roodell запустил собственный автозавод ADM-Jizzakh, построенный в свободной экономической зоне «Джизак» на востоке Узбекистана. Тогда здесь началась контрактная сборка автомобилей Kia для местного рынка, позже в производственной программе появились Лады, а теперь еще и модели Renault.

Автомобили марок Лада и Renault собирают на одной нитке конвейера. Это самая простая «отверточная» сборка из российских SKD-комплектов: в Джизак приходят почти готовые автомобили, а здесь проводят только установку силового агрегата, подвески и сопутствующих элементов. Суммарная мощность двух заводских линий (с учетом участка Kia) — 25 тысяч машин в год с перспективой увеличения до 100 тысяч.

Пока в Узбекистане освоена сборка только двух моделей Renault — это кроссоверы Kaptur и Arkana, но позже к ним присоединится Duster. Пока что продажами автомобилей Renault занимаются только два дилера компании Roodell в Ташкенте. Kaptur локальной сборки стоит от 217 млн сумов ($20200). За Аркану в Узбекистане просят от 232 млн сумов ($21700).