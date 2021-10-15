Глава МИД РФ анонсировал создание русских школ в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Россия планирует создать русские школы в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Создаются пять русских школ по полной программе обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана», - сказал Лавров в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Россия заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров, отметил он.

«Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма-весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию», - добавил Сергей Лавров.