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Глава МИД РФ анонсировал создание русских школ в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Россия планирует создать русские школы в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Создаются пять русских школ по полной программе обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана», - сказал Лавров в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Россия заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров, отметил он.

«Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма-весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию», - добавил Сергей Лавров.

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