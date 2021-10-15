Миграция и денежные переводы сокращают бедность в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане - ВБ

CentralAsia (UZ) - Страны Центральной Азии смогут вернуться к допандемическим темпам сокращения бедности, заявили экономисты Всемирного банка (ВБ) в ходе регионального онлайн-брифинга «Преодолевая вызовы пандемии и бедности в Центральной Азии».

При этом они допускают такое только при условии проведения правильной государственной политики.

«В условиях высокой инфляции и низкого уровня вакцинации бедные и наиболее уязвимые слои населения продолжают страдать от ограниченного доступа к продовольствию, неопределенности и ограниченных возможностей трудоустройства, что особенно негативно сказывается на женщинах в регионе», — подчеркнули специалисты ВБ.

Старший экономист Всемирного банка в Центральной Азии Уилл Зейтц отметил, что миграция и денежные переводы являются ключевыми факторами сокращения бедности в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане.