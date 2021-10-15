Россия организовала очередной вывозной рейс для своих граждан из Туркменистана

CentralAsia (TM) - В пятницу, 15 октября, рейс 8536 российской авиакомпании S7 вылетел из Туркменабата в Москву, сообщается на сайте посольства Российской Федерации в Туркменистане.

Вывозной рейс для своих граждан был организован посольством РФ. На борту было 177 пассажиров.

В сентябре был также совершен вывозной рейс Туркменабат-Москва.

Регулярное авиасообщение с Россией было приостановлено в марте 2020 года в связи с глобальной пандемией и пока не возобновлено.