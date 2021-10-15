Президент Туркменистана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Мероприятие проходит в формате видеоконференции под председательством Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, в ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ, подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и обсуждены перспективы его дальнейшего развития. Главы государств рассмотрели 11 вопросов и обменялись мнениями о взаимодействии в формате Содружества, примут решение о председательстве в СНГ в 2022 году.

На заседание вынесены также два документа, касающиеся взаимодействия в сфере безопасности. Как уточнили в Исполкоме СНГ, речь идёт о Договоре о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о решении, касающемся руководителя Антитеррористического центра СНГ.