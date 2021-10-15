Бывший первый вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов опубликовал статью в поддержку Мирзиеева

CentralAsia (UZ) - Бывший заместитель премьер-министра и экс-министр финансов Узбекистана Рустам Азимов, ныне возглавляющий «Узбекинвест», впервые за долгое время появился в СМИ. Азимов опубликовал на сайте УзА статью, в которой сравнивает прошлую и нынешнюю политическую ситуацию в Узбекистане.

Азимов в своей статье вспомнил времена правления Ислама Каримова. Экс-заместитель премьер-министра отметил, что Каримов был очень требовательным человеком и хотел, чтобы все вокруг него выполняли работу на нужном уровне.

По мнению Азимова, за последние 5 лет были проведены реформы для обеспечения демократии в Узбекистане. Кроме того, Азимов считает, что в стране была проведена большая работа по сокращению бедности и улучшению экономической ситуации.

Рустам Азимов на протяжении почти двух десятилетий курировал финансовую сферу страны. Бывший «главный финансист» ушел с правительственных должностей в 2017 году. Его уходу предшествовала резкая критика его деятельности со стороны президента Шавката Мирзиеева, широко освещенная государственными СМИ. После отставки Азимов не появлялся на публичных мероприятиях и в СМИ.

Во время правления президента Ислама Каримова западные наблюдатели и журналисты долгое время именовали Рустама Азимова его «преемником», именуя его «либерально настроенным», «интеллигентом».

После смерти Каримова Мирзиёев с самого начала стал очень резко отзываться о деятельности Азимова, и уже в декабре 2016 года он был снят с должности министра финансов и назначен заместителем премьер-министра. Через полгода, в июне 2017-го он был уволен и с этого поста, и отправлен руководить компанией «Узбекинвест».

В декабре 2017 года главное национальное информагентство УзА разместило «разоблачительный» материал о коррупции в высших эшелонах финансовой власти, то есть, в ведомстве Рустама Азимова. Это произошло после того как президент Шавкат Мирзиёев в послании к парламенту подверг острой критике деятельность чиновников высшего руководящего звена. Больше всех в его выступлении досталось «плохой работе» министерства финансов, в частности, экс-министра Рустама Азимова и его «правой руки» - начальницы главного управления государственного бюджета Эллы Острогожской.

После этого бывший вице-премьер ушел в тень, СМИ и соцсети перестали о нем писать, да и вообще упоминать его имя, – вплоть до последних дней.